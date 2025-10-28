منصة الإقراض Ledn تتجاوز حاجز المليار دولار في القروض المضمونة بالبيتكوين مع انتعاش سوق الإقراض المشفّر

تام شمس - الثلاثاء 28 أكتوبر 2025 09:34 صباحاً - أعلنت شركة الإقراض الرقمي Ledn عن تسجيل ربع سنوي قياسي في منتجاتها الائتمانية المضمونة بالبيتكوين، مع تزايد عدد المستثمرين الذين يفضلون الاقتراض مقابل أصولهم المشفّرة وسط استمرار السوق الصاعدة للعملات الرقمية.

وأوضحت الشركة أنها أصدرت قروضًا مضمونة بالبيتكوين بقيمة 392 مليون دولار خلال الربع الثالث من العام، ليتجاوز إجمالي القروض المصدرة منذ بداية العام مليار دولار. ومنذ تأسيسها، أصدرت Ledn أكثر من 2.8 مليار دولار من القروض في أكثر من 100 دولة، وفقًا لبيانها.

كما حققت الشركة نحو 100 مليون دولار من الإيرادات السنوية المتكررة.

وتقدم Ledn قروضًا مضمونة بالكامل، حيث يُحتفظ بالبيتكوين المرهون كضمان طيلة فترة القرض، وتخضع احتياطاتها لعمليات إثبات احتياطي (Proof of Reserves) عبر جهات تدقيق مستقلة من أطراف ثالثة.

وكانت Cointelegraph قد أشارت سابقًا إلى أن الشركة أوقفت الإقراض بعملة الإيثريوم (ETH) في وقت سابق من هذا العام، للتركيز بشكل كامل على خدمات الحفظ والإقراض القائمة على البيتكوين.

ووفقًا لتقرير صادر في أبريل عن Galaxy Research، تُعد Ledn واحدة من أكبر ثلاث شركات إقراض مركزية (CeFi) إلى جانب Tether وGalaxy. وبلغت حصة هذه الشركات الثلاث مجتمعة حوالي 89% من سوق الإقراض المركزي و27% من سوق الإقراض الرقمي الإجمالي في ذلك الوقت.

المصدر: Ledn

نمو الإقراض المضمون بالبيتكوين وسط السوق الصاعدة

أدى ارتفاع سعر البيتكوين إلى ما فوق 100,000 دولار إلى خلق تأثير ثروة جديد بين حاملي العملة على المدى الطويل، مما دفع العديد منهم إلى الاقتراض مقابل أصولهم بدلاً من بيعها لتجنب ضرائب أرباح رأس المال.

ووفقًا لتقديرات شركة Osler, Hoskin & Harcourt LLP الكندية المتخصصة في التنظيم المالي والأصول الرقمية، قد ينمو سوق الإقراض المضمون بالبيتكوين إلى 45 مليار دولار بحلول عام 2030، ارتفاعًا من حوالي 8.5 مليارات دولار حاليًا.

كما تتزايد اهتمامات المؤسسات بسرعة. ففي وقت سابق من هذا العام، أبرمت شركة Cantor Fitzgerald أول صفقة إقراض مضمونة بالبيتكوين بالشراكة مع Maple Finance وFalconX، في خطوة تؤكد تنامي انخراط وول ستريت في أسواق الائتمان المشفّرة.

وأعلنت Cantor دخولها رسميًا إلى سوق الإقراض المضمون بالبيتكوين في عام 2024، بدعم من رأس مال أولي قدره 2 مليار دولار.