بالفيديو.. صاحب محل ديكورات يكشف طريقة لتوفير 50% من تكلفة التشطيب

موقع الخليج 365: كشف صاحب محل الديكورات فيصل الأحمدي، عن طريقة يمكن من خلالها تقليل تكلفة تشطيب إلى النصف، دون التأثير على الجودة.

التكلفة والجودة

وأوضح الأحمدي، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه على منصة "إكس"، أنه نصح أحد الأشخاص بتأسيس فيلته وشراء مستلزماتها من الصين، مبينًا أن فرق السعر يصل إلى 50%، مع جودة أعلى في المنتجات.

شراء جميع المواد

وأشار إلى إمكانية شراء جميع المواد من هناك، مثل البورسلين، والأرضيات، والنوافذ، والديكورات، والباركيه، والمطابخ، وغيرها من مستلزمات التشطيب.

مكاتب متخصصة

وأضاف أن هناك مكاتب متخصصة يمكنها الإشراف على عمليات الشراء والشحن، مقابل عمولة تتراوح بين 5 و8% من قيمة الفواتير، موضحًا: "إذا اشتريت بمئة ألف ريال، يدفع المكتب نحو خمسة أو سبعة آلاف ريال مقابل جمع البضائع وشحنها".