السوداني يتحدث عن الانتخابات: العزوف سيفسح المجال للفاشلين والفاسدين

بغداد - ياسين صفوان - وأضاف أن "العزوف عن الانتخابات سيفسح المجال للفاشلين والفاسدين بالعودة"، مردفا "نعوِّل على المشاركة الواعية والفاعلة في الانتخابات يوم 11/11 وهو اليوم الذي سنرسم فيه مستقبل العراق السياسي الجديد".

ولفت السوداني بالقول "نريد لسياسة الحكمة وتغليب مصلحة العراق والعراقيين أن تستمر ولا نريد العودة إلى سياسة خلق الأزمات والانفعال وتوريط العراق في مشاكل داخلية وخارجية"، مضيفا "نعوِّل على المشاركة الواعية والفاعلة في الانتخابات يوم 11/11 وهو اليوم الذي سنرسم فيه مستقبل العراق السياسي الجديد".