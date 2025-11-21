حمدان بن زايد: مكانة الكويت في وجدان أبناء الإمارات تجسّد عمق الأخوة بين البلدين

ابوظبي - سيف اليزيد - أكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، أن مكانة الكويت في وجدان أبناء الإمارات تجسّد عمق الأخوة بين البلدين.

وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «تجسّد مكانة الكويت في وجدان أبناء الإمارات عمق الأخوة التي تجمع البلدين، تماشياً لتوجيهات رئيس الدولة، حفظه الله، للاحتفاء بالعقود التاريخية التي جمعت البلدين في مسار واحد قائم على المحبة والتعاون».

وأضاف سموه: «وتؤكد دولة الإمارات استمرار نهج الشراكة، وهي علاقات تمتد جذورها إلى تاريخ مشترك وروابط أصيلة تجمع الشعبين الشقيقين على الاحترام ووحدة المصير».