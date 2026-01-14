بدء إجلاء الأميركيين من قاعدة العديد القطرية

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: أفادت شبكة NBC News الأميركية بأن مئات الجنود بدأوا إجلاءهم من قاعدة العديد الجوية، ويجري نقلهم إلى قواعد وفنادق أخرى في المنطقة.

يأتي هذا الإجراء في إطار جهود إبعادهم عن مناطق الخطر في حال وقوع عملية عسكرية في إيران قد تُثير ردًا من طهران وتُعرّض الجنود الأمريكيين في المنطقة للخطر، وفقًا لمصادر NBC.

وتُعدّ قاعدة العديد الجوية أكبر قاعدة عسكرية أميركية في المنطقة، وتضم حوالي 10,000 جندي.

وأكد المكتب الإعلامي الدولي القطري قبل نحو ساعتين سحب بعض الأفراد من قاعدة العديد الجوية التي تديرها الولايات المتحدة.

وللتذكير، كان تم سحب القوات من القاعدة نفسها في يونيو من العام الماضي عندما شنت واشنطن غارات على مواقع تخصيب اليورانيوم في طهران.

ويبدو أن عملية سحب القوات الحالية جزء من جهد مُنسق بشكل أكبر استعدادًا لأي عملية عسكرية، بحسب NBC.

تنبيه أمني

وعلى صلة، أصدرت البعثة الأميركية في المملكة العربية السعودية تنبيهًا أمنيًا، تنصح فيه المواطنين الأميركيين المقيمين في المملكة بالابتعاد عن المواقع العسكرية في المنطقة.وأضافت البعثة أن هذا الإجراء جاء نتيجة "التوترات الإقليمية المستمرة"، مشيرةً إلى أن الأمر نفسه ينطبق على موظفيها.