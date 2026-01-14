شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج بنك أوف أمريكا تفوق التوقعات بدعم من صافي دخل الفوائد وتداولات الأسهم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلن بنك أوف أمريكا، يوم الأربعاء، نتائج الربع الرابع من العام التي جاءت أفضل من توقعات المحللين، مدعومة بارتفاع صافي دخل الفوائد وتحسن إيرادات تداول الأسهم.

وفيما يلي أبرز النتائج التي أعلنها البنك:

ربحية السهم: 98 سنتًا مقابل 96 سنتًا متوقعة، وفقًا لتقديرات LSEG

الإيرادات: 28.53 مليار دولار مقابل 27.94 مليار دولار متوقعة



وقال البنك إن صافي الأرباح ارتفع بنسبة 12% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي ليصل إلى 7.6 مليارات دولار، أو 98 سنتًا للسهم الواحد. كما زادت الإيرادات بنسبة 7.1% لتبلغ 28.53 مليار دولار، بدعم من نمو صافي دخل الفوائد، ورسوم إدارة الأصول، وإيرادات التداول.

ورغم النتائج الإيجابية، تراجعت أسهم البنك بأكثر من 3% في التعاملات المبكرة.

وقال الرئيس التنفيذي برايان موينيهان في بيان النتائج: «مع إظهار المستهلكين والشركات قدرًا كبيرًا من الصمود، وبدء اتضاح الرؤية بشأن البيئة التنظيمية والسياسات الضريبية والتجارية، نتوقع تحقيق مزيد من النمو الاقتصادي خلال العام المقبل. ورغم استمرار عدد من المخاطر، فإننا متفائلون بأداء الاقتصاد الأمريكي في عام 2026».

ارتفاع قوي في صافي دخل الفوائد

وسجّل صافي دخل الفوائد — وهو الفرق بين ما يجنيه البنك من القروض والأوراق المالية وما يدفعه للمودعين على مدخراتهم — زيادة بنسبة 9.7% خلال الربع، ليصل إلى 15.92 مليار دولار. ويُعد هذا الرقم أعلى بنحو 240 مليون دولار من توقعات المحللين، بحسب بيانات StreetAccount.

كما قدّم البنك توجيهات جديدة بشأن صافي دخل الفوائد، مشيرًا إلى أنه يتوقع نموه بنسبة تتراوح بين 5% و7% خلال عام 2026.

تباين أداء أنشطة التداول

وارتفعت إيرادات تداول الأسهم بنسبة 23% لتصل إلى 2.02 مليار دولار، أي أعلى بنحو 160 مليون دولار من التوقعات.

في المقابل، ارتفعت إيرادات تداول أدوات الدخل الثابت بنسبة 1.5% فقط لتبلغ 2.52 مليار دولار، وهو مستوى يقل بنحو 120 مليون دولار عن تقديرات المحللين للربع.

أما رسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية، فقد جاءت شبه مستقرة مقارنة بالعام الماضي عند 1.67 مليار دولار، لتقترب كثيرًا من توقعات StreetAccount.

مخصصات أقل لخسائر القروض

واستفاد البنك أيضًا من تسجيل مخصصات خسائر قروض أقل من المتوقع، حيث بلغت 1.31 مليار دولار خلال الربع، أي أقل بنحو 190 مليون دولار من تقديرات المحللين.

ويُعد بنك أوف أمريكا ثاني أكبر بنك في الولايات المتحدة من حيث الأصول بعد جيه بي مورغان تشيس، وقد استفاد من مجموعة من العوامل الداعمة للقطاع المصرفي مؤخرًا، من بينها تراجع أسعار الفائدة، وارتفاع إيرادات التداول والاستشارات في وول ستريت، واستقرار أوضاع الائتمان الاستهلاكي، وتخفيف القيود التنظيمية. وكانت أسهم البنك قد ارتفعت بنسبة 25% خلال العام الماضي.

وسيركّز المحللون في الفترة المقبلة على تصريحات موينيهان لمعرفة ما إذا كانت وتيرة الزخم الحالية ستستمر في عام 2026.

وكان جيه بي مورغان تشيس قد أعلن، يوم الثلاثاء، نتائج فاقت التوقعات بدعم من إيرادات تداول أفضل من المتوقع. ومن المقرر أن تعلن كل من سيتي جروب وويلز فارجو نتائجها يوم الأربعاء، على أن تصدر جولدمان ساكس ومورجان ستانلي نتائجهما يوم الخميس.