الغارديان: ميليشات إيران سوف تتحرك في كل مكان

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: أعلن مسؤول أميركي أن الجيش الأميركي سيسحب بعض أفراده من قواعده في الشرق الأوسط، وذلك بعد تهديدات إيرانية بشن هجمات على قواعد أمريكية في حال تدخلت واشنطن في إيران .

ووفقاً للغارديان صرح مسؤول أميركي لوكالة رويترز ووكالة أسوشيتد برس يوم الأربعاء بأن الانسحاب إجراء احترازي، بينما أفاد دبلوماسيون بأن بعض القوات قد تلقت بالفعل تعليمات بمغادرة قاعدة العديد في قطر.

وكانت إيران قد شنت هجوماً على قاعدة العديد في يونيو (حزيران) الماضي، بعد أن استهدفت الولايات المتحدة منشآت تخصيب اليورانيوم في إيران، إلا أن الهجوم كان متوقعاً وذا طابع رمزي إلى حد كبير.

وقد حذر مسؤولون إيرانيون الولايات المتحدة من التدخل في الاحتجاجات التي تشهدها البلاد، في الوقت الذي يدرس فيه دونالد ترامب خيارات توجيه ضربة عسكرية للبلاد. وكان الرئيس الأميركي قد وعد سابقاً بـ"إنقاذ المتظاهرين" إذا استمرت السلطات الإيرانية في قتلهم.

وقال مسؤول إيراني كبير إن إيران أبلغت الدول الإقليمية التي تستضيف قواعد أميركية، مثل السعودية وتركيا، أنها ستهاجم تلك القواعد في حالة وقوع ضربة أمريكية.

هل تم اتخاذ قرار التدخل في إيران؟

وتشير التقييمات الإسرائيلية، بحسب وكالة رويترز، إلى أن ترامب قد قرر التدخل في إيران، لكن من غير الواضح ما هو شكل أو نطاق العمل العسكري الذي يمكن أن يتخذه.

وفي تحدٍ لتهديد ترامب، أشارت الحكومة الإيرانية إلى أن المتظاهرين المحتجزين سيواجهون محاكمات وإعدامات سريعة. وصرح رئيس السلطة القضائية الإيرانية، غلام حسين محسني إجي، لوسائل الإعلام الرسمية: "إذا أردنا إنجاز عمل ما، فعلينا القيام به الآن. إذا أردنا فعل شيء ما، فعلينا القيام به بسرعة. إذا تأخرنا شهرين أو ثلاثة أشهر، فلن يكون له نفس التأثير. إذا أردنا فعل شيء ما، فعلينا القيام به بسرعة".

حذرت منظمات حقوق الإنسان من احتمال تنفيذ أحكام إعدام بحق المتظاهرين قريباً. وكان من المقرر إعدام المتظاهر عرفان سلطاني، البالغ من العمر 26 عاماً، يوم الأربعاء، ليكون أول متظاهر مناهض للحكومة يُحكم عليه بالإعدام. ولم يتضح بعد ما إذا كان الإعدام قد نُفذ أم لا، إذ عادةً ما تُنفذ السلطات أحكام الإعدام فجراً.

"أنا في حالة صدمة تامة، أشعر وكأنني في حلم"، هكذا صرّحت سمية، إحدى أقارب سلطاني، لشبكة CNN . "لقد وثق الناس بكلام ترامب وخرجوا إلى الشوارع. أرجوكم، لا تدعوا إعدام عرفان".

وقال ترامب في مقابلة مع شبكة سي بي إس نيوز بُثت ليلة الثلاثاء، قبل ساعات من موعد إطلاع الرئيس الأميركي على حجم الخسائر داخل إيران: "إذا فعلوا ذلك، فسنتخذ إجراءً قوياً للغاية".

وبحسب ما ورد، فإن الدول المجاورة لإيران، بما في ذلك تركيا ومصر والمملكة العربية السعودية، قد ثبطت الولايات المتحدة عن التدخل في إيران، محذرة من أن القيام بذلك قد يشعل "حرباً شاملة".

رد الميليشيات في كل مكان.. وارد

قال دبلوماسي مقيم في القاهرة لوكالة أسوشيتد برس إن تلك الحرب "ستكون لها بالتأكيد عواقب وخيمة "ليس فقط على الشرق الأوسط ولكن على الاقتصاد العالمي"، مشيراً إلى رد محتمل من الميليشيات المدعومة من إيران في جميع أنحاء المنطقة.

وقال مسؤول غربي لوكالة رويترز إنه على الرغم من أن الاضطرابات في إيران تحدث على نطاق غير مسبوق، إلا أن الحكومة لا تبدو معرضة للانهيار وأن جهاز الأمن الإيراني يبدو مسيطراً تماماً.

وقد ارتفعت حصيلة القتلى في إيران بشكل حادّ جراء حملة القمع الوحشية التي شنّتها السلطات، حيث بلغ عدد القتلى 2571 شخصاً، بينما تجاوز عدد المعتقلين 18100 شخص، وفقاً لوكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان (هرانا) التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها. وقد تجاوزت حصيلة القتلى في حركة الاحتجاجات التي استمرت أسبوعين أيّ حصيلة أخرى في إيران منذ ثورتها عام 1979.

وقال المتظاهرون إن قوة أمنية كبيرة انتشرت يوم الأربعاء بينما قامت السلطات بتشييع جنازة جماعية لـ 100 من أفراد الأمن الذين قتلوا في المظاهرات.

وقد تم العثور على مئات الإصابات في العين ناجمة عن طلقات نارية في أحد المستشفيات الإيرانية وسط حملة قمع وحشية للاحتجاجات.

وفي مقابلة له مع شبكة سي بي إس، سُئل ترامب عن عمليات الإعدام التي يُقال إنها ستبدأ في إيران يوم الأربعاء، وماذا قصد بعبارة "سنتخذ إجراءً حازماً للغاية". وأشار الرئيس إلى الضربات الأمريكية الأخيرة على فنزويلا ، ومقتل زعيم تنظيم الدولة الإسلامية آنذاك، أبو بكر البغدادي، عام 2019 .

"لا نريد أن نرى ما يحدث في إيران... عندما يبدأون بقتل الآلاف. والآن تخبرني عن الإعدام شنقاً. سنرى كيف ستكون عاقبتهم. لن تكون عاقبتهم حميدة"، قال.

في وقت سابق، نشر ترامب رسالة دعم للمتظاهرين على موقع "تروث سوشيال"، وكتب: "أيها الوطنيون الإيرانيون، استمروا في الاحتجاج - استولوا على مؤسساتكم!!!". وأضاف: "احفظوا أسماء القتلة والمعتدين. سيدفعون ثمناً باهظاً. لقد ألغيت جميع اجتماعاتي مع المسؤولين الإيرانيين حتى يتوقف القتل العبثي للمتظاهرين. المساعدة في الطريق".

ورداً على ذلك، قالت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة إن "خطة عمل" واشنطن "ستفشل مرة أخرى".

وجاء في البيان المنشور على موقع X: "إن أوهام الولايات المتحدة وسياستها تجاه إيران متجذرة في تغيير النظام، حيث تعمل العقوبات والتهديدات والاضطرابات المفتعلة والفوضى كأسلوب عمل لخلق ذريعة للتدخل العسكري".

زعمت السلطات الإيرانية أنها استعادت السيطرة على البلاد بعد ليالٍ متتالية من الاحتجاجات الجماهيرية على مستوى البلاد منذ يوم الخميس، ونقلت رسائل إلى نظرائها الأجانب تفيد بأن الاحتجاجات قد تم قمعها.

بعد أن قطعت السلطات الاتصالات خلال حملة القمع، تمكن الإيرانيون يوم الثلاثاء من إجراء مكالمات هاتفية إلى الخارج لأول مرة منذ أيام.

يبدو أن أفراد الأمن يبحثون عن محطات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية "ستارلينك" ، حيث أفاد سكان شمال طهران أن السلطات داهمت مباني سكنية مزودة بأطباق استقبال الأقمار الصناعية.

رغم أن تركيب أطباق استقبال البث الفضائي غير قانوني، إلا أن العديد من سكان العاصمة يمتلكونها في منازلهم، وقد تخلت السلطات بشكل عام عن تطبيق القانون في السنوات الأخيرة. وقال نشطاء يوم الأربعاء إن شركة ستارلينك تقدم خدماتها مجاناً في إيران.

في غضون ذلك، بثّت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية ما لا يقل عن 97 اعترافًا من متظاهرين منذ 28 ديسمبر (كانون الأول)، وفقًا لوكالة أنباء حرانا. وقالت الوكالة إن الشهادات التي جمعتها من المفرج عنهم تُظهر أن هذه الاعترافات انتُزعت بالإكراه، وغالبًا بعد التعذيب. وتؤكد الوكالة أن مثل هذه الاعترافات المنتزعة بالإكراه قد تؤدي إلى عواقب وخيمة، بما في ذلك الإعدامات.