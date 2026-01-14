شكرا لقرائتكم خبر مركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميز في التعليم يشارك في تدشين الأمانة المشتركة للتحالف العالمي للتعليم الرقمي في بكين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شارك مركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميز في التعليم (UNESCO RCQE) في حفل تدشين الأمانة المشتركة للتحالف العالمي للتعليم الرقمي (World Digital Education Alliance - WDEA)، الذي عُقد اليوم في العاصمة الصينية بكين، بحضور أعضاء التحالف ونخبة من الخبراء الدوليين وصناع القرار في مجال التعليم الرقمي.

ويُعد التحالف العالمي للتعليم الرقمي منصة دولية تهدف إلى تعزيز التعاون بين الدول والمؤسسات في مجال التعليم الرقمي، من خلال تبادل الخبرات، تطوير المحتوى التعليمي الرقمي، ودعم الابتكار في تقنيات التعليم، بما يسهم في تحقيق تعليم أكثر شمولية وكفاءة وفق أهداف التنمية المستدامة.

خلال الحفل، جرى تكريم أعضاء اللجنة الاستشارية للخبراء التي تلعب دورًا محوريًا في توجيه خطط التنمية المستقبلية للتحالف، وبناء آليات تقييم المشاريع الرئيسية وتعزيز الحضور الدولي.

وأكد مدير مركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميز في التعليم الدكتور عبدالرحمن خلال كلمته التزام المركز بصفته عضوًا فاعلًا في التحالف، ومشاركًا في مراجعة الإطار العالمي للتعليم الرقمي، بما يضمن توافقه مع احتياجات المنطقة العربية وأهداف التنمية المستدامة.

حيث قدّم المدير العام للمركز رؤية استراتيجية لتعزيز حضور التحالف في المنطقة العربية، من خلال دعوة التحالف للمشاركة في "البرنامج العربي للتعاون في التعليم الرقمي"، الذي يهدف إلى:

إنشاء منصة إقليمية للتواصل والتنسيق بين المؤسسات العربية والتحالف العالمي.

تنفيذ برامج مشتركة لتطوير المحتوى الرقمي متعدد اللغات وتدريب المعلمين وصناع القرار في مجالات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي.

دعم انضمام الدول العربية إلى عضوية التحالف وتنظيم فعاليات توعوية.

استضافة مؤتمرات وورش عمل عربية-دولية متخصصة في التعليم الرقمي.

ويجدد المركز الإقليمي للجودة والتميز في التعليم التزامه بدعم التعاون الدولي وتعزيز الابتكار في التعليم الرقمي، بما يسهم في بناء أنظمة تعليمية أكثر شمولية وكفاءة وابتكارًا في المنطقة العربية.