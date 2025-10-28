تحديث توقع سعر النفط خام برنت اليوم 28-10-2025

الاقتصاد

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2025-10-28 10:53AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

عمق سعر الذهب (GOLD) من خسائره خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليكسر السعر بانخفاضه الأخير مستوى الدعم 3,950$، هذا الدعم الذي كان مستهدفاً سعرياً لنا بتحليلاتنا السابقة، وذلك وسط سيطرة موجة تصحيحية هابطة وتداولاته بمحاذاة خط ميل شديد الانحدار، ما يشير إلى قوة واستقرار هذا المسار السلبي، خاصة مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

 

أداء توصيات VIP من موقع توصيات للأسبوع 13-17 أكتوبر 2025

 

موقع توصيات Tawsiyat.com – توصيات تداول عالية الدقة. اشترك الآن في باقات احترافية مدروسة بعناية على أهم الأسواق العالمية، واستلم التوصيات مباشرة عبر تيليجرام من فريق متخصص:

 

توصيات VIP (تشمل الذهب، النفط، الفوركس، ، الإيثيريوم، المؤشرات) ابتداءً من 179 يورو/شهريًا

اشترك عبر تيليجرام
 

للاطّلاع على نتائج الأداء الكاملة لهذا الأسبوع (13-17 أكتوبر 2025): تقرير الأداء الكامل

