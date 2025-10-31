تحديث مسائي لسعر البتكوين اليوم 31-10-2025

هبط سعر اليورو مقابل الدولار (EURUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليكسر الزوج بهذا الانخفاض مستوى الدعم المحوري 1.1550، تأكيد على استمرار الزخم السلبي المحيط بالزوج، خاصة وقد جاء ذلك بالرغم من توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، دون وجود لها تأثير على حركة السعر، في ظل استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير.

أداء توصيات VIP من موقع توصيات للأسبوع 13-17 أكتوبر 2025

موقع توصيات Tawsiyat.com – توصيات تداول عالية الدقة. اشترك الآن في باقات احترافية مدروسة بعناية على أهم الأسواق العالمية، واستلم التوصيات مباشرة عبر تيليجرام من فريق متخصص:

توصيات VIP (تشمل الذهب، النفط، الفوركس، البيتكوين، الإيثيريوم، المؤشرات) ابتداءً من 179 يورو/شهريًا اشترك عبر تيليجرام

للاطّلاع على نتائج الأداء الكاملة لهذا الأسبوع (13-17 أكتوبر 2025): تقرير الأداء الكامل