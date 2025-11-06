شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يعود لنغمة المكاسب وسط استقرار سلبي للدولار والان مع بالتفاصيل

بعد عام واحد من إعادة انتخاب الرئيس دونالد ترامب، يواصل سوق الأسهم الأمريكي تسجيل أرقام قياسية جديدة.



فقد ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 19.6% خلال الأشهر الاثني عشر الماضية، مدعومًا بأرباح قوية للشركات وحماس المستثمرين تجاه الذكاء الاصطناعي. وقد أظهرت الأسهم قدرة مذهلة على التكيف، متحدية المخاوف من عودة التوترات التجارية العالمية وفترات التقلب الحاد.



بالنسبة لترامب، تمثل مكاسب السوق دليلًا على نجاح سياساته. ففي 28 أكتوبر، وأثناء زيارته لرئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايشي، قال ترامب: "سوقهم اليوم وسوقنا اليوم سجلا أعلى مستوى على الإطلاق. هذا يعني أننا نفعل شيئًا صحيحًا."



لكن بعض المحللين يرون أن أرباح الشركات القوية هي المحرك الحقيقي وراء هذه المكاسب، إلى جانب الرهان الضخم على الذكاء الاصطناعي.



يقول كيث ليرنر، كبير الاستراتيجيين في شركة Truist: "ما يحدث في واشنطن مهم، لكنه ليس كل شيء. رغم كل التحولات في السرديات، يبقى الموضوع الأساسي هذا العام هو هيمنة التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، واستمرار صمود الشركات الأمريكية."



صعود إلى القمم التاريخية



يقول جيد إلربروك، مدير المحافظ في Argent Capital Management، إن مرونة السوق كانت مفاجئة بالنظر إلى "التغييرات الجذرية" التي أدخلها ترامب على السياسة التجارية وضغطه المستمر على الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة.



"ترامب أدخل الكثير من عدم اليقين إلى الأسواق، والسوق يكره عدم اليقين."



لكن المستثمرين حولوا أنظارهم نحو طفرة الذكاء الاصطناعي وتجاهلوا مخاوف الرسوم الجمركي حيث أن: "دورة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي ضخمة وغير مسبوقة، وتطغى على كل ما عداها."



وبات مؤشر S&P 500، الذي يزن الشركات حسب قيمتها السوقية، أكثر تركّزًا في أسهم التكنولوجيا الكبرى. إذ بلغت قيمة Nvidia السوقية 5 تريليونات دولار وأصبحت تمثل 8% من إجمالي قيمة المؤشر.



في المقابل، ارتفع الإصدار المتساوي الوزن من S&P 500 — الذي يمنح كل شركة الوزن نفسه — بنسبة 6% فقط خلال العام الماضي، مقابل 19.6% للمؤشر الرئيسي.



تجاوز اضطرابات الرسوم الجمركية



تراجع مؤشر S&P 500 بنسبة 19% في أبريل عندما أعلن ترامب خطته لفرض رسوم جمركية.



لكن مع تهاوي الأسواق، تراجعت الإدارة عن أشد مقترحاتها، ومنذ ذلك الحين عادت الأسهم للارتفاع.



"الأسهم ربما ارتفعت لأن الإجراءات النهائية للرسوم كانت أقل حدة مما كان يُخشى"، قال مارك مالك، المدير الاستثماري في Siebert Financial.



"لولا التراجع الذي سببته الرسوم في وقت سابق من العام، لكانت الأسواق اليوم أعلى مما هي عليه."



ووفقًا لبيانات CFRA Research، فإن أداء S&P 500 من انتخاب ترامب حتى نهاية أكتوبر كان الثامن الأفضل لرئيس أمريكي في عامه الأول منذ الحرب العالمية الثانية.



في المقابل، ارتفع المؤشر بنحو 38% في العام الأول من ولاية جو بايدن، وهو أفضل أداء في التاريخ الحديث.



ومع ذلك، فإن مكاسب السوق الأمريكية تبدو متواضعة مقارنة بالأسواق العالمية: فقد ارتفع مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي بنسبة 66% خلال الاثني عشر شهرًا الماضية، وهانغ سنغ في هونغ كونغ بنسبة 28%، بينما قفزت مؤشرات بولندا واليونان بنحو 52% و60% على التوالي.



رحلة صعود وهبوط منذ تولي ترامب



ورغم أن الأسهم تحلق عند مستويات قياسية، فإن سوق السندات الأمريكية شهد أيضًا أداءً قويًا.



فعلى الرغم من المخاوف بشأن العجز الأمريكي، وقانون ترامب الشامل “One Big Beautiful Bill Act”، وهجماته على استقلالية الاحتياطي الفيدرالي، لا يزال المستثمرون يتدفقون نحو السندات الحكومية الأمريكية.



انخفض عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات من 4.4% في نوفمبر 2024 إلى 4.1% هذا الشهر.



كما ظل مؤشر تقلبات وول ستريت (VIX) منخفضًا خلال معظم الأشهر الستة الماضية، فيما يقترب مؤشر تقلبات سوق السندات من أدنى مستوياته هذا العام.



قال وزير الخزانة سكوت بيسنت لصحيفة فاينانشال تايمز: "نريد سياسات أمريكا أولاً قدر الإمكان، دون أن نغضب السوق.



ما يورّط الناس هو أن يأتوا بأفكارهم ولا يحترمون السوق. يجب أن تحترم السوق."



التقاط العصا ومواصلة السباق



عند إعادة انتخاب ترامب، رحب المستثمرون بإمكانية تخفيف القيود وخفض الضرائب، في وقت كان فيه الاحتياطي الفيدرالي قد خفّض أسعار الفائدة مؤخرًا، ما دعم الأسهم.



قال روس مايفيلد، استراتيجي الاستثمار في Baird: "الإدارة أوفت إلى حد كبير بما كان المستثمرون متفائلين بشأنه.



في النهاية، يمكن القول إنها سوق صاعدة يقودها الذكاء الاصطناعي.



الإدارة تسلمت العصا من سابقتها في منتصف سوق صاعدة ما زالت أمامها مساحة كبيرة للنمو."



ويرى مايفيلد أن الارتفاع سيستمر، لكنه يتوقع تصحيحًا قادمًا بعد هذه الموجة القوية: "لا أتوقع رحلة سلسة. ربما نشهد تصحيحًا بنسبة 10% إلى 15% خلال الاثني عشر شهرًا المقبلة."



ويتفق معه ديفيد سولومون، الرئيس التنفيذي لشركة غولدمان ساكس، الذي قال إنه يتوقع تراجعًا في الأسهم بنسبة 10% إلى 20% خلال العامين المقبلين: "الأسواق تصعد، ثم تتراجع قليلًا ليُعاد التقييم."



وفيما يواصل مؤشر S&P 500 تسجيل قمم جديدة، فإنه يعتمد بشكل متزايد على شركات التكنولوجيا الكبرى والذكاء الاصطناعي، ما يجعل المستثمرين الأفراد وصناديق التقاعد أكثر عرضة لمخاطر أي انعكاس مفاجئ.



ويختم كيث ليرنر من Truist بالقول: "النجم الهادئ لهذه السوق الصاعدة هو أرباح الشركات.



لكن مع تداول الأسهم عند مستويات تقييم مرتفعة تاريخيًا، تظل المخاطر حاضرة.

عندما لا تشهد السوق تصحيحًا منذ أبريل، تصبح أكثر عرضة لأي مفاجآت سلبية — أياً كانت طبيعتها."