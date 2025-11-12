الاقتصاد

سعر عملة بيبي (PEPEUSD) يتلقى بعض الدعم – تحليل – 12-11-2025

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عملة بيبي (PEPEUSD) يتلقى بعض الدعم – تحليل – 12-11-2025

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2025-11-12 11:56AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

انخفض سعر سهم أمريكان إنترناشيونال جروب AMERICAN INTERNATIONAL GROUP, INC (AIG) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليستعد السهم بكسر مستوى الدعم المحوري 76.10$، وسط سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما يقلص من فرص تعافي السهم على المدى القريب.

 

لهذا فتوقعاتنا تشير إلى هبوط سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة كسره للدعم المذكور 76.10$، ليستهدف بعدها دعمه التالي عند سعر 73.80$.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط

