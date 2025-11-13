سعر البتكوين (BTCUSD) يحاول تعويض بعضاً من خسائره – توقعات اليوم – 13-11-2025

تراجع سعر الذهب (GOLD) خلال تداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، في حركة لجني الأرباح بعد المكاسب القوية التي حققها مؤخراً، حيث يحاول السعر حالياً اكتساب زخم إيجابي جديد قد يمكّنه من استئناف الصعود خلال الفترة القادمة، ويأتي هذا التراجع عقب نجاح المعدن الثمين في اختراق مستوى المقاومة المحوري عند 4,155 دولار، وهو المستوى الذي حددناه سابقاً كهدف سعري رئيسي، ما يعكس بقاء السيطرة للموجة الصاعدة على المدى القصير.

ويتحرك الذهب حالياً بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار الإيجابي، مدعوماً بالإشارات الإيجابية المتجددة من مؤشرات القوة النسبية، رغم وصولها إلى مناطق تشبع شرائي قد تحد مؤقتاً من وتيرة الصعود، ما يجعل أي تراجعات حالية فرصة لإعادة التقاط الأنفاس قبل محاولة جديدة لتعزيز المكاسب.