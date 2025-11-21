سعر اليورو مقابل الدولار يظهر المزيد من العلامات السلبية – توقعات اليوم – 21-11-2025

شهد سعر اليورو مقابل الدولار الأمريكي (EURUSD) تداولات متقلبة خلال حركته اللحظية الأخيرة، متأثراً باستمرار الضغط السلبي الناتج عن تداوله دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يعزز من ثبات الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، ويستمر الزوج في التحرك بمحاذاة خط ميل فرعي يزيد من قوة هذا المسار الهابط ويدعم سيطرة البائعين.

وفي الوقت نفسه نلاحظ وصول مؤشرات القوة النسبية إلى مناطق تشبع شرائي بشكل مبالغ فيه مقارنة بحركة الزوج الفعلية، الأمر الذي يلمّح إلى احتمال بدء تشكل دايفرجنس سلبي قد يزيد من الضغوط على السعر، ويتزامن ذلك مع ظهور تقاطع سلبي جديد على تلك المؤشرات، ما قد يمهد الطريق لموجة هبوط إضافية في الفترة القريبة إن لم ينجح الزوج في استعادة الزخم الإيجابي.