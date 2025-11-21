سعر الذهب يبحث عن اتجاهه القادم - توقعات اليوم – 21-11-2025

تراجع سعر الذهب (GOLD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، متأثراً باستمرار الضغط السلبي الناتج عن تحركه دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يعكس ضعف الزخم الإيجابي المحيط بالسعر، ويأتي هذا الهبوط بالتزامن مع بدء ظهور تقاطع سلبي على مؤشرات القوة النسبية، بعدما تمكن السعر سابقاً من تصريف جزء من تشبعه البيعي، الأمر الذي يمنح البائعين دفعة إضافية للسيطرة على الحركة القادمة.

ورغم هذا الضغط اللحظي لا يزال الاتجاه الرئيسي الصاعد مسيطراً على المدى القصير، مع استمرار تداول الذهب بمحاذاة خط ميل فرعي يدعم هذا المسار الصعودي، هذا التباين بين الإشارات اللحظية السلبية والاتجاه الأكبر الصاعد يبقي التحركات الفنية للذهب في منطقة حيادية، بانتظار كسر واضح لأحد الجانبين لتحديد الاتجاه التالي بدقة.