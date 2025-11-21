سعر النفط الخام يستسلم للضغوط السلبية – توقعات اليوم – 21-11-2025

انزلق سعر النفط الخام (Crude Oil) هبوطاً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليكسر مستوى الدعم 59.20$، مؤكداً بذلك تأثره بالتركيبة الفنية السلبية المتكوّنة في وقت سابق على المدى القصير والمتمثلة في نموذج الوتد الصاعد، هذا الكسر عزّز الضغوط البيعية خاصة مع استمرار تداول السعر دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وهو ما منع أي محاولات جادة للتعافي خلال التحركات السابقة.

وتتزامن هذه التحركات مع توارد إشارات سلبية من مؤشرات القوة النسبية، على الرغم من وصولها إلى مناطق تشبع بيعي، ما يعكس استمرار ضعف الزخم الإيجابي على المدى اللحظي، وبذلك يبقى النفط تحت سيطرة البائعين في انتظار إشارة فنية واضحة قد تنذر بإمكانية تكوين قاع جديد أو استئناف موجة الهبوط بشكل أعمق.