سعر الذهب في انتظار قاع صاعد يعيد الزخم - توقعات اليوم – 09-12-2025

ارتفع سعر سهم أولى وقود (OULAFUEL) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، في ظل استمرار الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط، خاصة مع تحركاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار.

لذلك فتوقعاتنا تميل نحو هبوط سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 337.00 دينار، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 259.00 دينار.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط