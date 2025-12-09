الاقتصاد

سعر النفط الخام يتعرض للضغط السلبي – توقعات اليوم – 09-12-2025

دبي - بسام راشد

2025-12-09 00:56AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

تراجع سعر سهم الرعاية (MCGS) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، وسط سيطرة موجة تصحيحية هابطة على المدى القصير، وتداولاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، بالإضافة لاستمرار الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي يقلص من فرص تعافي السهم على المدى القريب، خاصة مع توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق تشبع شرائي مبالغ فيه مقارنة بحركة السعر.

 

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى انخفاض سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 6.782 ريال، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 6.17 ريال.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط

