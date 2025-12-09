سعر البتكوين (BTCUSD) بين تقلبات مستمرة ودعم ثابت – توقعات اليوم – 09-12-2025

تراجع سعر الذهب (GOLD) خلال تداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، ليستمر في التحرك داخل نطاق جانبي تحت ضغط ثبات مستوى المقاومة الصلب عند 4,245$، وقد زاد الضغط السلبي على السعر بعد كسره لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يعزز احتمالات امتداد التراجعات بحثاً عن قاع صاعد يمكن أن يشكل قاعدة لانطلاقة تعافٍ جديدة خلال تحركاته القادمة.

ورغم هذا الضعف اللحظي إلا أن ظهور بوادر إشارات إيجابية من مؤشرات القوة النسبية بعد دخولها مناطق تشبع بيعي قوي يمنح السعر فرصة للارتداد مستقبلاً، خاصة مع بقاء الاتجاه الصاعد مسيطراً على المدى القصير، وتواصل تحركات الذهب بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار.