الاقتصاد

سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار محاط بالضغوط الإيجابية – توقعات اليوم – 09-12-2025

0 نشر
0 تبليغ

  • سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار محاط بالضغوط الإيجابية – توقعات اليوم – 09-12-2025 1/2
  • سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار محاط بالضغوط الإيجابية – توقعات اليوم – 09-12-2025 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار محاط بالضغوط الإيجابية – توقعات اليوم – 09-12-2025 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2025-12-09 02:33AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

تراجع سعر الذهب (GOLD) خلال تداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، ليستمر في التحرك داخل نطاق جانبي تحت ضغط ثبات مستوى المقاومة الصلب عند 4,245$، وقد زاد الضغط السلبي على السعر بعد كسره لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يعزز احتمالات امتداد التراجعات بحثاً عن قاع صاعد يمكن أن يشكل قاعدة لانطلاقة تعافٍ جديدة خلال تحركاته القادمة.

 

ورغم هذا الضعف اللحظي إلا أن ظهور بوادر إشارات إيجابية من مؤشرات القوة النسبية بعد دخولها مناطق تشبع بيعي قوي يمنح السعر فرصة للارتداد مستقبلاً، خاصة مع بقاء الاتجاه الصاعد مسيطراً على المدى القصير، وتواصل تحركات الذهب بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار.

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا