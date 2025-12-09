سعر الدولار مقابل الين يخرج من نطاق قناة سعريه تصحيحية هابطة – توقعات اليوم – 09-12-2025

شهد سعر البتكوين (BTCUSD) تداولات متقلبة على مستوياته اللحظية الأخيرة، متأثراً بتوارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية عقب وصولها سابقاً إلى مناطق تشبع شرائي، ما ضغط على السعر ودفعه لهذه الحالة المتذبذبة، ومع ذلك يحاول السعر احتواء هذا الضغط، بحثاً عن زخم إيجابي يعيد له القدرة على التعافي والصعود مجدداً.

ويستمر البتكوين بالارتكاز إلى دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يمنحه قاعدة فنية قوية تدعم بقاء الاتجاه التصحيحي الصاعد مسيطراً على تحركاته القصيرة المدى، خاصة مع تداولاته المستمرة بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، ما يحافظ على فرص العودة للمكاسب إذا نجح السعر في مواجهة القوة البيعية القائمة.