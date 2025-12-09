سعر الدولار الاسترالي مقابل الدولار يظهر علامات إيجابية جديدة – توقعات اليوم – 09-12-2025

ارتفع سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي (GBPUSD) بتداولاته اللحظية الأخيرة، بدعم من توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعد تشكيلها لدايفرجنس إيجابي عقب وصولها لمناطق تشبع بيعي، ما أعاد بعض الزخم الإيجابي للزوج استعداداً لمهاجمة مستوى المقاومة المحوري 1.3350، في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل، مع وجود ضغط ديناميكي إيجابي متمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يعزز من فرص تعافي الزوج على المدى القريب.