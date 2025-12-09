سعر الدولار مقابل الفرنك يتراجع بعد الوصول لمستهدفنا السعري – توقعات اليوم – 09-12-2025

استقر سعر الدولار مقابل الدولار الكندي (USDCAD) على مكاسب قوية خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك على اثر ثبات مستوى الدعم 1.3820، ما أكسبه زخماً إيجابياً ساعده على تعويض جزء مما تكبده من خسائر سابقة، ولكن بالتزامن مع هذا الصعود نلاحظ وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، بصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة الزوج، ما يشير إلى تراجع سريع لهذا الزخم الإيجابي المحيط به، خاصة مع استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل شديد الانحدار.