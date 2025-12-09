تحديث توقع سعر اليورو مقابل الدولار اليوم 09-12-2025

استمر سعر الزوج بتشكيله لزحف سلبي واضح متأثرا باستمرار تشكيل مستوى 2.0335 لحاجز قوي لنلاحظ تكبده لبعض الخسائر باستقراره حاليا قرب 2.0120, نشير إلى أن استمرار تمركز مؤشر ستوكاستيك ضمن مستوى تشبع البيع سيزيد بدوره الضغوط السلبية على التداولات الحالية ليسهل مهمة الوصول للهدف الأول المستقر عند 2.0060 وبكسر هذا العائق قد تمتد الخسائر مباشرة نحو 1.9955 ليواجه بذلك محور المتوسط المتحرك 55.

أما صمود السعر فوق مستوى 2.0060 سيجبره ذلك على تشكيل تداولات مختلطة مع توفر فرصة لتعويض بعض الخسائر باندفاعه نحو 2.0210 قبل أي محاولة للوصول نحو الهدف السلبي التالي المقترح سابقا.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.0060 و 2.0175

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض