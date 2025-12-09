تحديث توقع سعر الفضة اليوم 09-12-2025

حاول سعر المؤشر تأجيل الهجوم التصحيحي الهابط بتذبذبه فوق مستوى 98.85 محاولا استغلال محاولة تقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم الإيجابي بخروجه حاليا من مستوى تشبع البيع, إلا أن ذلك لن يؤكد استعادته للميل الصاعد نظرا لاستمرار تشكيل مستوى 99.35 لحاجز إضافي أمام التداولات الحالية.

لذلك نتوقع تشكيل السعر لتداولات جانبية وفي حال تعرضه للضغوط سلبية جديدة سيمكنه ذلك بتأكيد كسره لمستوى 98.85 ومن ثم ليحاول الوصول نحو المحطات التصحيحية المستقرة قرب 98.60 و98.45 على التوالي.

نطاق التداولات المتوقع لهذا اليوم ما بين 98.60 و 99.25

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض بشكل تصحيحي