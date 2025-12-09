تحديث توقع سعر النفط الخام اليوم 09-12-2025

يشهد سعر اليورو مقابل الدولار الأمريكي (EURUSD)تداولات متذبذبة على مستوياته اللحظية الأخيرة، وسط محاولات الزوج التعافي مدفوعاً بتوارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، وتحت سيطرة موجة تصحيحية صاعدة على المدى القصير مع تحركاته بمحاذاة خط ميل، كما يستفيد من الدعم الديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يعزز من فرص تعافي الزوج.