شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث توقع سعر النفط الخام اليوم 09-12-2025 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2025-12-09 10:46AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
يشهد سعر اليورو مقابل الدولار الأمريكي (EURUSD)تداولات متذبذبة على مستوياته اللحظية الأخيرة، وسط محاولات الزوج التعافي مدفوعاً بتوارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، وتحت سيطرة موجة تصحيحية صاعدة على المدى القصير مع تحركاته بمحاذاة خط ميل، كما يستفيد من الدعم الديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يعزز من فرص تعافي الزوج.