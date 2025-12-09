الاقتصاد

تحديث توقع سعر النفط خام برنت اليوم 09-12-2025

0 نشر
0 تبليغ

  • تحديث توقع سعر النفط خام برنت اليوم 09-12-2025 1/2
  • تحديث توقع سعر النفط خام برنت اليوم 09-12-2025 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث توقع سعر النفط خام برنت اليوم 09-12-2025 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2025-12-09 10:48AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

ارتفع سعر الذهب (GOLD) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، ليحاول السعر التخلص من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50، في ظل سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، ما يمنح السعر احتمالية أكبر لتمديد مكاسبه.

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا