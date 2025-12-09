تحديث توقع سعر النفط خام برنت اليوم 09-12-2025

ارتفع سعر الذهب (GOLD) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، ليحاول السعر التخلص من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50، في ظل سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، ما يمنح السعر احتمالية أكبر لتمديد مكاسبه.