- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث توقع سعر البتكوين اليوم 09-12-2025 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2025-12-09 10:51AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
صعد سعر الفضة (SILVER) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليهاجم السعر مستوى المقاومة المحوري والعنيد 58.80$، في ظل استمرار الضغط الإيجابي نتيجة تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، مع توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بالإضافة لسيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، كل تلك العوامل تضاعف من فرص اختراق السعر لتلك المقاومة.