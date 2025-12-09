تحديث توقع سعر البتكوين اليوم 09-12-2025

صعد سعر الفضة (SILVER) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليهاجم السعر مستوى المقاومة المحوري والعنيد 58.80$، في ظل استمرار الضغط الإيجابي نتيجة تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، مع توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بالإضافة لسيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، كل تلك العوامل تضاعف من فرص اختراق السعر لتلك المقاومة.