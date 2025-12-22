أسمنت القصيم توقع اتفاقية تمويل إسلامي مع البنك الأهلي السعودي بقيمة 1.5 مليار ريال

أعلنت شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية (السعودي الألماني الصحية)، عن موافقة مجلس إدارتها على تأسيس شركتين ذات مسؤولية محدودة، مملوكتين بالكامل للشركة.

ووفقا لبيان الشركة على موقع السوق السعودية "تداول"، اليوم الاثنين، تهدف هذه الخطوة إلى دعم استراتيجية الشركة التوسعية، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، وتنويع مصادر الدخل.

ونوهت الشركة إلى أنه تمت الموافقة على تأسيس شركة السعودي الالماني الدوائية (صيدليات السعوي الالماني) ذات مسؤولية محدودة برأسمال 100 ألف ريال، تعمل في مجال تشغيل وإدارة الصيدليات وبيع وتوزيع الأدوية والمستلزمات الطبية.

كما تمت الموافقة على تأسيس شركة السعودي الالماني الصحية للرعاية والخدمات الطبية ذات مسؤولية محدودة برأسمال مليون ريال تعمل في مجال تقديم خدمات الرعاية الصحية والخدمات الصحية المساندة والتشغيلية وفق الأنظمة المعتمدة.

بينت الشركة أنه سيتم استكمال الإجراءات النظامية اللازمة لتأسيس الشركتين لدى الجهات المختصة، ولا يوجد أثر مالي جوهري متوقع في الوقت الحالي وسيتم الإعلان عن أية تطورات جوهرية لاحقاً وفق الأنظمة ذات العلاقة.