سعر سهم لوبريف (2223) يظهر المزيد من العلامات الإيجابية – توقعات اليوم – 06-01-2026

ارتفع سعر سهم فودافون قطر (VFQS) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك على اثر ارتكاز السهم لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما أكسبه زخماً إيجابياً ساعده على تحقيق تلك المكاسب، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط، وتداولاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، كما نلاحظ بدء ظهور تقاطع إيجابي من مؤشرات القوة النسبية، بعدما تمكن السهم من تصريف تشبعه الشرائي بها، ما يمنحه مساحة أوسع لتحقيق المزيد من المكاسب على المدى القريب.

لهذا تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 2.378 ريال، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 2.593 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد