سعر سهم آي بي إم (IBM) يبدأ باستعادة تعافيه – توقعات اليوم – 07-01-2026

عزز سعر سهم سيلزفورس SALESFORCE (CRM) من مكاسبه خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك على اثر ارتكازه لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما أكسبه زخماً إيجابياً ساعده على تحقيق تلك المكاسب، خاصة وقد جاء ذلك مع إعادة السهم اختبار خط اتجاه فرعي هابط مكسور في وقت سابق على المدى القصير، كما نلاحظ وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق تشبع بيعي مفرط مقارنة بحركة السهم، ما يشير إلى تجميع المزيد من الزخم الإيجابي بشكل سريع على المدى القريب.

لذلك تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط ثبات مستوى الدعم 252.30$، ليستهدف مستوى المقاومة 296.00$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد