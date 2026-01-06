- 1/2
شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب أمام تهدئة محتملة بعد موجة صعود قوية - توقعات اليوم – 06-01-2026 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2026-01-06 01:14AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
واصل سعر سهم اليمامة للحديد (1304) الصعود خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، لينجح في الخروج من نطاق قناة سعريه فرعية هابطة كانت تحد تداولاته السابقة على المدى القصير، مدفوعاً بتوارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، ومصحوباً بزيادة ملحوظة في احجام التداول، ما يشير إلى صحة هذا الاختراق من الناحية الفنية، وأدى صعود السهم القوي إلى تخطيه لمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليتخلص بذلك من ضغطه السلبي ويعزز من فرص تمديد مكاسب السهم على المدى القريب.
لهذا تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة طيلة استقراره أعلى سعر 33.80 ريال، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 39.50 ريال.
توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد