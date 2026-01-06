- 1/2
شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البتكوين (BTCUSD) يتراجع بعد وصوله لهدفنا السعري – توقعات اليوم – 06-01-2026 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2026-01-06 02:14AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
ارتفع سعر الذهب (GOLD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مستفيداً من استقراره أعلى مستوى 4,400 دولار، إلى جانب استمرار الدعم الديناميكي الناتج عن تداوله أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وذلك في ظل هيمنة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير وتحركات السعر بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار.
وفي المقابل بدأت مؤشرات القوة النسبية في إرسال إشارات سلبية مع ظهور تقاطع سلبي بعد وصولها إلى مناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، وهو ما قد يحد من قدرة السعر على مواصلة الصعود خلال الفترة القادمة، ويجعل مكاسبه الأخيرة عرضة للتهدئة أو تصحيح محدود.