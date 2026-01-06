سعر الدولار مقابل الدولار الكندي يتراجع بعد تماسك مستهدفنا السعري – توقعات اليوم – 06-01-2026

تراجع سعر البتكوين (BTCUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، متأثراً بثبات مستوى المقاومة المحوري عند 94,000 دولار، وهو المستوى الذي كان يمثل هدفاً سعرياً في تحليلاتنا السابقة، ليدخل السعر في نطاق جني أرباح بعد الارتفاعات القوية التي حققها خلال الفترة الماضية.

وجاء هذا التراجع بالتزامن مع محاولات تصريف جزء من التشبع الشرائي الواضح على مؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء توارد الإشارات السلبية منها، وذلك في إطار تهدئة الزخم واستعادة القوة الإيجابية، بما قد يدعم فرص اختراق المقاومة المذكورة لاحقاً، في ظل استمرار سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير.