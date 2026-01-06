سعر الدولار النيوزيلاندي أمام الدولار يلامس مقاومة متوسطه المتحرك البسيط – توقعات اليوم – 06-01-2026

شهد سعر الدولار مقابل الين الياباني (USDJPY) تداولات متذبذبة على مستوياته اللحظية، وذلك وسط محاولات الزوج التخلص من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50، وهو ما أدى إلى تلك الحالة المتقلبة، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل فرعي داعم لهذا المسار اللحظي، بالإضافة إلى ذلك نلاحظ بدء تشكل دايفرجنس إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، بشكل مبالغ فيه مقارنة بحركة الزوج، مع بدء ظهور تقاطع إيجابي بها.