- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار مقابل الفرنك يبحث عن قاع صاعد – توقعات اليوم – 06-01-2026 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2026-01-06 02:39AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
تقدم قليلاً سعر الدولار مقابل الدولار الكندي (USDCAD) بتداولاته اللحظية الأخيرة، مع تحركات تتسم بالتذبذب عقب تماسك مستوى المقاومة المحوري 1.3800، تلك المقاومة التي كانت هدفاً سعرياً لنا بتحليلاتنا السابقة، ليحاول الزوج اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي واختراق تلك المقاومة، كما نجح خلال ذلك في تصريف تشبعه الشرائي بمؤشرات القوة النسبية، لتدخل حالياً في مناطق تشبع بيعي مفرط مقارنة بحركة السعر، ما يشير إلى تلاشى الضغط السلبي اللحظي، في ظل استمرار الدعم الديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، مع سيطرة موجة تصحيحية صاعدة على المدى القصير.