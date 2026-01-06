- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الفضة يخترق مستهدفنا السعري – توقعات اليوم – 06-01-2026 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2026-01-06 02:45AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
يستقر سعر الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي (AUDUSD) على مكاسب قوية خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليستعد الزوج حالياً بمهاجمة مستوى المقاومة المحوري 0.6725، وهو الهدف السعري لنا بتحليلاتنا السابقة، في ظل استمرار الدعم الديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من قوة وهيمنة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، خاصة مع تحركاته بمحاذاة خط ميل، بالإضافة إلى ذلك نلاحظ توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية.