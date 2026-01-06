سعر الفضة يخترق مستهدفنا السعري – توقعات اليوم – 06-01-2026

يستقر سعر الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي (AUDUSD) على مكاسب قوية خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليستعد الزوج حالياً بمهاجمة مستوى المقاومة المحوري 0.6725، وهو الهدف السعري لنا بتحليلاتنا السابقة، في ظل استمرار الدعم الديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من قوة وهيمنة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، خاصة مع تحركاته بمحاذاة خط ميل، بالإضافة إلى ذلك نلاحظ توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية.