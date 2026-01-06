الاقتصاد

سعر النفط خام برنت يتلقى بعض الدعم – توقعات اليوم – 06-01-2026

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-01-06 02:49AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

صعد سعر الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي (NZDUSD) بشكل قوي خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مدفوعاً بتوارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، ولكن نلاحظ وصول تلك المؤشرات لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ما يشير إلى تراجع سريع لهذا الزخم الإيجابي المصاحب لحركة الزوج الأخيرة، في ظل سيطرة موجة تصحيحية هابطة على المدى القصير، ليلامس الزوج بارتفاعه الأخير مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما قد يعكس المسار الإيجابي على المدى اللحظي.

