سعر النفط خام برنت يتلقى بعض الدعم – توقعات اليوم – 06-01-2026

صعد سعر الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي (NZDUSD) بشكل قوي خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مدفوعاً بتوارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، ولكن نلاحظ وصول تلك المؤشرات لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ما يشير إلى تراجع سريع لهذا الزخم الإيجابي المصاحب لحركة الزوج الأخيرة، في ظل سيطرة موجة تصحيحية هابطة على المدى القصير، ليلامس الزوج بارتفاعه الأخير مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما قد يعكس المسار الإيجابي على المدى اللحظي.