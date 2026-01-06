سعر سهم ديري (DE) يخرج من نطاق قناة سعريه فرعية صاعدة – توقعات اليوم – 06-01-2026

صعد سعر سهم نايك NIKE, INC (NKE) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، مدفوعاً بتوارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها في وقت سابق لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، ليعيد السهم بارتفاعه الأخير اختبار مستوى المقاومة المفصلي 65.40$، بالتزامن مع ملامسته لمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، في ظل سيطرة الاتجاه الهابط على المدى القصير.

لذلك تميل توقعاتنا إلى انخفاض سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة المذكور 65.40$، ليستهدف مستوى الدعم 60.30$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط