شكرا لقرائتكم خبر عن سعر سهم ديري (DE) يخرج من نطاق قناة سعريه فرعية صاعدة – توقعات اليوم – 06-01-2026 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2026-01-06 12:41PM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
صعد سعر سهم نايك NIKE, INC (NKE) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، مدفوعاً بتوارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها في وقت سابق لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، ليعيد السهم بارتفاعه الأخير اختبار مستوى المقاومة المفصلي 65.40$، بالتزامن مع ملامسته لمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، في ظل سيطرة الاتجاه الهابط على المدى القصير.
لذلك تميل توقعاتنا إلى انخفاض سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة المذكور 65.40$، ليستهدف مستوى الدعم 60.30$.
توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط