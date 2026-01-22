شكرا لقرائتكم خبر عن النفط ينخفض بحوالي 2% مع هدوء المخاوف الجيوسياسية بشأن جرينلاند والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بدأت حملة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإسقاط رئيس فنزويلا غير الشرعي نيكولاس مادورو — والتي انتهت باعتقاله في عملية ليلية جريئة نفذتها قوات أميركية — بحشد بحري ضخم في منطقة الكاريبي في أغسطس 2025. وتطور ذلك لاحقًا إلى غارات جوية استهدفت قوارب يُشتبه في تهريبها للمخدرات، إضافة إلى مصادرة ناقلات تنقل النفط الخام الفنزويلي. وبعد إطاحة مادورو، تولت ديلسي رودريغيز، التي يُنظر إليها على أنها معتدلة داخل النظام، منصب الرئيس المؤقت. وجاءت هذه التطورات بعد سنوات من العقوبات الفاشلة، والوعود المنكوثة، والمفاوضات العقيمة. ومع ذلك، وقبل أقل من ثلاثة عقود، كانت فنزويلا حليفًا وثيقًا للولايات المتحدة وركيزة إقليمية أساسية في مواجهة الشيوعية.

في يناير 1958، انهارت الديكتاتورية العسكرية القمعية بقيادة ماركوس بيريز خيمينيز. فقد أدت أشهر من الاحتجاجات العنيفة، ومحاولة انقلاب فاشلة، وتمرد عسكري — جميعها جاءت بعد إعلان بيريز خيمينيز فوزه المزوّر في انتخابات 1957 الرئاسية، وهي استراتيجية سيكررها لاحقًا مادورو — إلى إدخال البلاد في حالة من الفوضى. وبعد فراره من فنزويلا، حصل الديكتاتور العسكري السابق ورئيس شرطته السرية القمعية بيدرو إسترادا في نهاية المطاف على اللجوء السياسي في الولايات المتحدة. وأثار ذلك استياءً واسعًا بين الفنزويليين، ولا سيما الفقراء في المدن الذين عانوا بشدة في ظل حكم بيريز خيمينيز.

وخلال زيارة “حسن نية” قام بها نائب الرئيس الأميركي ريتشارد نيكسون في مايو 1958، اندلعت احتجاجات عنيفة في كاراكاس، عاصمة فنزويلا. فقد تعرض موكب نائب الرئيس لهجوم من حشد غاضب رشق السيارات بالحجارة، بعد أن شاع أن واشنطن منحت اللجوء لبيريز خيمينيز وإسترادا. وكان الهجوم عنيفًا إلى درجة أجبرت نيكسون ومرافقيه على الاحتماء داخل السفارة الأميركية. وألقت الحكومة المؤقتة، التي تولت السلطة بعد فرار بيريز خيمينيز، باللوم على “محرضين شيوعيين” استغلوا حالة الاضطراب والارتباك.

وأججت هذه الأحداث المخاوف في واشنطن من احتمال تمرد شيوعي في فنزويلا. وكان هذا الاحتمال واقعيًا في ذروة الحرب الباردة، ومع اقتراب الثورة الكوبية من تحقيق النصر على ديكتاتورية يمينية قمعية. وقد تعززت تلك المخاوف رغم مشاركة الحزب الشيوعي الفنزويلي في “الهيئة الوطنية” (Junta Patriótica)، وهي تحالف سري للأحزاب السياسية تشكل عام 1957 لإسقاط بيريز خيمينيز. وكان حجر الأساس في انتقال فنزويلا إلى الديمقراطية هو اتفاق بونتو فيخو عام 1958، وهو اتفاق لتقاسم السلطة بين الأحزاب الثلاثة الرئيسية، استُبعد منه الشيوعيون.

ركز الهجوم على موكب نيكسون انتباه واشنطن بشكل كامل على فنزويلا ومسار تحولها إلى ديمقراطية ناشئة غنية بالنفط. وبنهاية عام 1958، فاز رومولو بيتانكور، المرشح الرسمي لحزب العمل الديمقراطي — أكبر أحزاب المعارضة آنذاك — في الانتخابات الرئاسية. وكان بيتانكور ديمقراطيًا معاديًا للشيوعية ومتعاطفًا مع الولايات المتحدة، ما دفع البيت الأبيض لرؤية فرصة لبناء علاقة قوية مع عضو رئيسي في منظمة أوبك، بما يمنح واشنطن نفوذًا على إمدادات النفط العالمية.

وأثبت الرئيس الجديد توجهه المعادي للشيوعية بحظر الحزب الشيوعي الفنزويلي في مايو 1962. كما عارض استقلال غويانا البريطانية (غويانا حاليًا)، بسبب الطابع الاشتراكي المعادي للإمبريالية لقادة حركة الاستقلال هناك، خشية أن تتلقى حركات اشتراكية فنزويلية إلهامًا أو تدريبًا عسكريًا بدعم كوبي. وفي هذا السياق، أعاد بيتانكور إحياء مطالبة فنزويلا التاريخية بإقليم إيسيكويبو الغني بالمعادن، الذي يشكل ثلثي أراضي غويانا.

ومع تذبذب توترات الحرب الباردة، بدأت واشنطن تنظر إلى فنزويلا، بثروتها النفطية ونظامها الرأسمالي الليبرالي، كنموذج لديمقراطية تقدمية. وبحلول ستينيات القرن الماضي، بدأت الولايات المتحدة بيع الأسلحة لفنزويلا، التي أصبحت ثقلًا موازنًا مهمًا لكوبا الشيوعية في المنطقة. وبلغ التقارب حدًا جعل فنزويلا من الدول القليلة في أميركا اللاتينية التي تتلقى أسلحة أميركية متقدمة ودعمًا من مستشارين عسكريين أميركيين قاموا بتحديث القوات المسلحة الفنزويلية. بل جرى إنشاء بعثة عسكرية أميركية داخل قاعدة فويرتي تيونا، المجمع العسكري الرئيسي في كاراكاس، حيث تبادل الجانبان المعلومات الاستخباراتية ونفذا عمليات مشتركة.

في تلك الفترة، استثمرت كبرى شركات الطاقة الأميركية — مثل إكسون موبيل وكونوكو فيليبس وشيفرون — بكثافة في قطاع النفط الفنزويلي، إلى أن باتت تسيطر على نحو 70% من إجمالي الإنتاج النفطي. وبحلول أوائل سبعينيات القرن الماضي، كانت الشركات الأميركية قد استثمرت ما لا يقل عن 5 مليارات دولار في تطوير البنية التحتية النفطية. لكن في عام 1976، اتخذ الرئيس كارلوس أندريس بيريز، وهو اشتراكي ديمقراطي، خطوة جريئة بتأميم صناعة النفط لتعظيم استفادة البلاد من احتياطاتها الهائلة. وكان جوهر هذه الخطوة تأسيس شركة النفط الوطنية بتروليوس دي فنزويلا (PDVSA).

وسرعان ما تولت PDVSA السيطرة الكاملة على إنتاج النفط، منهية الدور المباشر للشركات الأميركية حتى تسعينيات القرن الماضي. وفي الوقت نفسه، ازداد الطلب الأميركي على النفط الفنزويلي الثقيل. فالقرب الجغرافي من ساحل خليج المكسيك — نحو 2000 ميل (3218 كيلومترًا) — إلى جانب بيع النفط الثقيل بخصومات مقارنة بخام برنت، وفر فوائد كبيرة للمصافي الأميركية. وخلال السبعينيات والثمانينيات، قامت مصافي الخليج بتحديث منشآتها لمعالجة هذا النوع من الخام الأرخص، في وقت كانت فيه الولايات المتحدة مستوردًا صافياً للنفط.

وبفضل احتياطاتها التي تتجاوز 300 مليار برميل، أصبحت فنزويلا مصدرًا رئيسيًا للنفط الأميركي. وتُظهر بيانات حكومية أن الصادرات الفنزويلية إلى الولايات المتحدة بلغت ذروتها خلال عقد كامل عند 495 ألف برميل يوميًا في عام 1989. واستمرت الواردات في الارتفاع رغم تدهور الأوضاع الاقتصادية، لتصل إلى مستوى قياسي يقارب 1.4 مليون برميل يوميًا في 1997، ما جعل النفط الفنزويلي الثقيل العمود الفقري لمصافي ساحل الخليج — وهو دور تراجع فقط بعد فرض العقوبات الأميركية.

غير أن التدهور بدأ مطلع الثمانينيات. فقد أدى السخط الشعبي على نظام سياسي فاسد ومتصلب، إلى جانب اتساع فجوة عدم المساواة، إلى صعود الشعبوية اليسارية. وفي عام 1982، أسس هوغو تشافيز حركة بوليفارية ثورية. وجاء انهيار أسعار النفط في أواخر الثمانينيات ليضغط بشدة على اقتصاد يعتمد كليًا على العائدات النفطية.

بين عامي 1980 و1989، انكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 26% إلى 43.54 مليار دولار، ما أدى إلى انهيار العملة وفرض تخفيضات حادة في الإنفاق، بما في ذلك مضاعفة أسعار الوقود تقريبًا بين عشية وضحاها. وتفاقم الوضع بسبب عبء الدين الخارجي، حيث كانت كاراكاس تخصص ما يصل إلى 70% من إيراداتها لخدمة الديون لصالح صندوق النقد الدولي ودائنين أجانب.

نتيجة لذلك، ارتفعت نسبة الفقر إلى 45% بحلول 1987، وانهارت الطبقة الوسطى، فيما لجأ بعض الفنزويليين إلى وسائل بقاء قصوى. وأدى التقشف، والفساد، والقمع، إلى انفجار أحداث كاراكازو عام 1989، التي شهدت أعمال شغب ونهب استمرت خمسة أيام.

مهد ذلك الطريق لوصول تشافيز إلى السلطة في انتخابات 1998. وبعد توليه الحكم في فبراير 1999، أقر دستورًا جديدًا عزز صلاحيات الرئيس وأرسى أسس الثورة البوليفارية الاشتراكية. وبعد محاولة انقلاب فاشلة عام 2002، أصبح أكثر استبدادًا وعداءً للولايات المتحدة.

وفي منتصف العقد الأول من الألفية، أمم تشافيز الأصول الأجنبية، وأجبر الشركات الأميركية على التخلي عن السيطرة، ما كلفها مليارات الدولارات دون تعويض. وأدى ذلك إلى انهيار قطاع النفط، وتراجع الإنتاج من 2.95 مليون برميل يوميًا في 2007 إلى 568 ألف برميل يوميًا في 2020. ورغم تعافي جزئي إلى نحو مليون برميل يوميًا بحلول ديسمبر 2025 بدعم إيراني، فإن الضرر عميق، ويتطلب 100 مليار دولار وعقدًا كاملًا لإصلاحه.

وبحلول 2015، أعلنت إدارة أوباما فنزويلا تهديدًا للأمن القومي، وهو المسار الذي تصاعد بعقوبات أشد في عهد ترامب، قبل أن تفشل كل الجهود في تغيير النظام. ومع استمرار القمع، ووجود جهاز استخبارات بوليفاري (SEBIN) متهم بالتعذيب والقتل، باتت فنزويلا دولة منبوذة، ما يجعل التحول من حليف أميركي إلى تهديد أمني قصة تمتد على مدى سبعة عقود من التحولات الدراماتيكية.