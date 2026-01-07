شكرا لقرائتكم خبر عن تباطؤ التضخم في أوروبا طبقًا للتوقعات في ديسمبر والان مع بالتفاصيل

أخبار الفوركس اليوم •الدولار الأمريكي يتحرك صعودًا باتجاه قمة 4 أسابيع

•الأسواق في انتظار أدلة حاسمة حول مسار الفائدة الأمريكية



تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء للمرة الأولى خلال الأربعة أيام الأخيرة،لتتخلي عن أعلى مستوى في أسبوع المسجل في وقت سابق من التعاملات الأسيوية ،بسبب نشاط عمليات التصحيح وجني الأرباح ،وتحت ضغط صعود مستويات الدولار الأمريكي.



تصدر في أوقات متلاحقة اليوم، سلسلة من البيانات الاقتصادية الهامة من الولايات المتحدة، والتي ستوفر أدلة قوية حول مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي ومستقبل أسعار الفائدة الأمريكية.



نظرة سعرية

•أسعار الذهب اليوم:تراجعت أسعار معدن الذهب بنسبة 1.2% إلى (4,441.67$) ، من مستوى افتتاح التعاملات عند (4,494.79$) ، وسجلت أعلى مستوي عند (4,500.45$) الأعلى في أسبوع.



•عند تسوية الأسعار يوم الثلاثاء، حقق المعدن الثمين "الذهب" ارتفاع بنسبة 01.05% ، في ثالث مكسب يومي على التوالي ،وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية عقب الضربة الأمريكية في فنزويلا.



الدولار الأمريكي

ارتفع مؤشر الدولار يوم الأربعاء بنسبة 0.1% ،ليحافظ على مكاسبه للجلسة الثانية على التوالي ،بصدد ملامسة أعلى مستوى في أربعة أسابيع ،عاكسًا استمرار صعود مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.



يأتي هذا الصعود مع تركيز المستثمرون على شراء الدولار كأحد أفضل الأصول الاستثمارية البديلة، في ظل ارتفاع المخاطر الجيوسياسية العالمية ،وكأحد أفضل الفرص الاستثمارية المتاحة ،وسط توالي صدور بيانات الاقتصادية الضعيفة في أوروبا والصين.



الفائدة الأمريكية

•صرح ستيفن ميران، محافظ مجلس الاحتياطي الفيدرالي الذي تنتهي ولايته في وقت لاحق من هذا الشهر، يوم الثلاثاء، أن هناك حاجة إلى خفض حاد في أسعار الفائدة الأمريكية للحفاظ على استمرار نمو الاقتصاد.



•وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، نيل كاشكاري، وهو عضو في لجنة تحديد أسعار الفائدة بالبنك المركزي هذا العام:بأنه يرى خطرًا يتمثل في احتمال ارتفاع معدل البطالة بشكل حاد.



•وفقًا لأداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة‎‎‎‎‏"CME‏‎"‎‏ : تسعير احتمالات الإبقاء على أسعار الفائدة الأمريكية دون أي تغيير في اجتماع يناير 2026 مستقر حاليًا عند 84% ،وتسعير احتمالات خفض أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة ‏أساس مستقر عند 16%.



•ويُسعّر المستثمرون حاليًا خفضين لسعر الفائدة الأمريكية على مدار العام المقبل ،في حين توقعات الاحتياطي الفيدرالي تشير إلى خفض واحد بمقدار 25 نقطة أساس.



•ومن أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات ،يتابع المستثمرون عن كثيب صدور سلسلة من البيانات الاقتصادية الهامة من الولايات المتحدة،عن وظائف القطاع الخاص ،وعن فرص العمل المتاحة ،وعن أداء قطاع الخدمات.



توقعات حول أداء الذهب

قال المحلل في كابيتال.كوم "كايل رودا": إن الأسعار لا تتأثر "كثيرًا من منظور أساسي، فهناك الكثير من التكهنات... وقد اتجهت حركة الأسعار في معظمها نحو الارتفاع، لكنها تُظهر تقلبات ثنائية الاتجاه.وأضاف رودا: أن الدولار الأمريكي يلعب دورًا أيضًا في خفض الأسعار.



صندوق ‏SPDR

حيازات الذهب لدى صندوق ‏SPDR Gold Trust‏ اكبر صناديق المؤشرات العالمية ‏المدعومة ،زادت يوم الثلاثاء بنحو 2 طن متري ،ليرتفع الإجمالي إلى 1,067.13طن متري.



نظرة فنية

سعر الذهب يتراجع بعد الوصول لهدفنا السعري - توقعات اليوم – 07-01-2026