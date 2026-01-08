عاجل: أنباء عن انشقاقات في صفوف "قسد"

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من بيروت: قال محافظ حلب عزام الغريب، الخميس، إن هناك "انشقاقات" في قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، مما ينبئ بـ"تغيير ميداني" وفقا لتعبيره، بينما أعلن الأمن حظر التجول في عدد من أحياء المدينة بدءا من مساء الخميس.

وقال الغريب في تصريحات صحفية، إنه "وفق المعلومات الواردة سجل انشقاق أعداد كبيرة من عناصر مجموعات قسد في حيي الشيخ مقصود والأشرفية، وهروب قسم آخر، ما يمهد لتغيير ميداني مهم في تلك المناطق".

وأضاف المسؤول المحلي: "تتحضر الآن قوى الأمن الداخلي للانتشار داخل الأحياء المذكورة، تمهيدا لتأمينها بالكامل وضمان عودة الأهالي النازحين إلى منازلهم بأمان".

واعتبر أن "الملف المظلم في حلب بدأ يغلق بثبات الجيش السوري، وبجهود قوى الأمن الداخلي، وصبر وتعاون الأهالي. حلب تتقدم خطوة جديدة نحو الأمان والاستقرار".

ووجه الغريب رسالة لسكان حلب، طالبا "الالتزام التام بالتعليمات، وعدم التسرع في العودة حتى انتهاء عمليات التأمين، حيث سيتم تنظيم العودة بموجب تعاميم رسمية تنشر عبر المنصات المعتمدة".

وفي سياق متصل، أعلنت قوات الأمن فرض حظر تجوال كام في أحياء الأشرفية، والشيخ مقصود، وبني زيد، والسريان، والهلك، والميدان، بدءا من مساء الخميس وحتى إشعار آخر.

وتزامنا، ذكر مصدر حكومي لقناة "الإخبارية" السورية، أن أهالي أحياء الأشرفية والشيخ مقصود وبني زيد في حلب بدأوا تسليم أجزاء من هذه الأحياء إلى "الدولة السورية".

وأشار المصدر إلى أن قوى الأمن الداخلي تتهيأ لبسط الأمن داخل المنطقة.

ولاحقا قالت وزارة الداخلية السورية إن انتشار قوى الأمن الداخلي بدأ في حي الأشرفية، ضمن خطة إعادة تثبيت الاستقرار في الأحياء التي سُلّمت مؤخرا للدولة، عقب انسحاب "قسد" منها.

وتشهد حلب، المدينة الرئيسية في الشمال السوري، مواجهات بين الجيش وقوات سوريا الديمقراطية، منذ الثلاثاء، أدت إلى مقتل وإصابة العشرات، ونزوح آلاف السكان.

وتبادلت القوات الحكومية والكردية الاتهامات بإشعال الاشتباكات، التي أوقعت حتى 21 قتيلا على الأقل، من بينهم 16 مدنيا.

وتأتي المواجهات على وقع تعثر المفاوضات بين دمشق و"قسد"، منذ توقيعهما اتفاقا في مارس نص على دمج مؤسسات الإدارة الذاتية الكردية في إطار الدولة السورية.