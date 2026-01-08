«التغير المناخي والبيئة» تنشر تنويهاً بشأن منتجات حليب الأطفال «نستله»

ابوظبي - سيف اليزيد - كشفت وزارة التغير المناخي والبيئة، عن قائمة بأرقام التشغيلات الخاصة ببعض منتجات حليب الأطفال "نستله" المحتمل احتوائها على مواد مضرة بالرضع.

وحرصاً على صحة وسلامة أطفالنا، دعت الوزارة جميع المستهلكين في دولة الإمارات الذين قاموا بشراء هذه المنتجات، إلى ضرورة التحقق من أرقام التشغيلات الموجودة أسفل العبوة ومطابقتها مع القائمة. وفي حال تطابق الأرقام، يُنصح بعدم استهلاك المنتج والتخلص منه بشكل آمن.

وأكدت الوزارة اتخاذها كافة التدابير الاحترازية بالتعاون مع شركة نستله والسلطات المحلية، حيث تم سحب كافة الكميات من المنتجات ضمن القائمة التشغيلية المشار إليها من كافة المنافذ والمخازن في كل إمارات الدولة وتم منع تداولها.

كما قامت الوزارة وبالتنسيق مع السلطات المحلية بأخذ عينات من مختلف منتجات الحليب تحت العلامة التجارية "نستله" المتداولة في أسواق الدولة تمهيداً لتحليلها والتأكد من خلوها من أية مكونات مضرة بالصحة.