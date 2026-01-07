تحديث توقع سعر الفضة اليوم 07-01-2026

فشل سعر المؤشر بتداولات يوم أمس بكسر مستوى 97.85 ليجبره ذلك على تشكيل بعض الموجات التصحيحية الصاعدة لنلاحظ اختباره بذلك للمقاومة الممتدة نحو 98.55 ومن ثم ليستقر دونها ليتأثر بثبات محور المتوسط المتحرك 55 فوق المقاومة الحالية.

ففي حال صمود السعر دون المقاومة سيزيد ذلك فرص تشكيله مجددا للمحاولات السلبية ليكرر الضغط على مستوى 97.85 وبتحقيقه للكسر المطلوب سينجح بالوصول نحو المحطات السلبية المستقرة قرب 97.62 و97.25 على التوالي, بينما اختراق المقاومة والاستقرار أعلاها سيمنحه ذلك فرصة لتعويض المزيد من الخسائر باندفاعه مباشرة نحو 98.80 وصولا للحاجز التالي المستقر قرب 99.10.

نطاق التداولات المتوقع لهذا اليوم ما بين 97.85 و 98.45

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض بثبات المقاومة