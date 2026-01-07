تحديث توقع سعر النفط الخام اليوم 07-01-2026

استقر سعر اليورو مقابل الدولار الأمريكي (EURUSD) على انخفاض خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط محاولاته البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة قد تساعده على اكتساب الزخم الإيجابي اللازم لاستعادة تعافيه، وسط تداولاته بمحاذاة خط ميل صاعد على المدى القصير، مع بدء توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، ولكن في المقابل مما سبق يظل الزوج يعاني من الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، مما قد يعيق من محاولات التعافي الدائم على المدى القريب.