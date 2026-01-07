تحديث توقع سعر البتكوين اليوم 07-01-2026

ارتفع سعر الذهب (GOLD) على مستوياته اللحظية الأخيرة، وذلك على اثر ارتكازه لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما أكسبه زخماً إيجابياً ساعده على تحقيق تلك المكاسب، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، ويأتي ارتفاع السعر بعدما تمكن من تصريف تشبعه الشرائي بمؤشرات القوة النسبية، لتدخل تلك المؤشرات حالياً في مناطق تشبع بيعي مفرط مقارنة بحركة السعر، ما يشير إلى دخول زخماً إيجابياً متجدداً.