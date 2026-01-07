تحديث توقع سعر البتكوين اليوم 07-01-2026

الاقتصاد

2026-01-07 11:14AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

ارتفع سعر الذهب (GOLD) على مستوياته اللحظية الأخيرة، وذلك على اثر ارتكازه لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما أكسبه زخماً إيجابياً ساعده على تحقيق تلك المكاسب، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، ويأتي ارتفاع السعر بعدما تمكن من تصريف تشبعه الشرائي بمؤشرات القوة النسبية، لتدخل تلك المؤشرات حالياً في مناطق تشبع بيعي مفرط مقارنة بحركة السعر، ما يشير إلى دخول زخماً إيجابياً متجدداً.

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

