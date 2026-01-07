تحديث توقع سعر النفط خام برنت اليوم 07-01-2026

تقدم سعر الفضة (SILVER) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، وذلك على اثر تماسك مستوى الدعم 78.10$، ما أكسب السعر بعضاً من الزخم الإيجابي، خاصة وقد جاء ذلك بعدما نجح في تصريف تشبعه الشرائي بمؤشرات القوة النسبية، لتدخل الآن في مناطق تشبع بيعي مبالغ فيه مقارنة بحركة السعر، ما يشير إلى تلاشى هذا الزخم السلبي المحيط بالسعر، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار.