شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث توقع سعر الإيثيريوم اليوم 07-01-2026 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today
2026-01-07 12:17PM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
انخفض سعر الإيثيريوم (ETHUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، على اثر تماسك مستوى المقاومة المهم 3,235$، ووسط توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، ليحاول السعر بهذا الأداء اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والصعود من جديد، في ظل استمرار الدعم الإيجابي نتيجة تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من فرص هذا التعافي، خاصة مع سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير.