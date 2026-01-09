الاقتصاد

سعر الدولار مقابل الين يستأنف مكاسبه القوية – توقعات اليوم – 09-01-2026

0 نشر
0 تبليغ

  • سعر الدولار مقابل الين يستأنف مكاسبه القوية – توقعات اليوم – 09-01-2026 1/2
  • سعر الدولار مقابل الين يستأنف مكاسبه القوية – توقعات اليوم – 09-01-2026 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار مقابل الين يستأنف مكاسبه القوية – توقعات اليوم – 09-01-2026 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-01-09 02:28AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

صعد سعر البتكوين (BTCUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مدعوماً بتوارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية عقب وصولها إلى مناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، ليتمكن السعر من التخلص من الضغط السلبي الناتج عن المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50، وهو ما عزز من قوة الارتداد الأخير.

 

ويأتي هذا الأداء الإيجابي في ظل استمرار سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، مع تحركات السعر بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، الأمر الذي يدعم فرص تمديد المكاسب خلال الفترة القريبة ما لم تظهر إشارات فنية معاكسة.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا