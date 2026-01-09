سعر الدولار النيوزيلاندي أمام الدولار يستعد لكسر دعم محوري – توقعات اليوم – 09-01-2026

شهد سعر الدولار مقابل الين الياباني (USDJPY) صعوداً قوياً على مستوياته اللحظية الأخيرة، مستفيداً من الدعم الديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، خاصة مع تحركاته بمحاذاة خط ميل فرعي داعم لهذا المسار، وبالإضافة إلى ذلك نلاحظ توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعدما نجح الزوج من تصريف تشبعه الشرائي بها، ما منحه مساحة اوسع لتحقيق المزيد من المكاسب في الفترة المقبلة.